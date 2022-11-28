Кардіолог-консультант однієї з британських клінік Мартін Лоу розповів про емоції, які можуть виявитися згубними для серця.

Медик пояснив, що ці емоції підвищують ризик раптової серцевої недостатності, або стресової кардіоміопатії, та інших смертельних серцевих захворювань.

– Психосоціальні фактори, такі як гнів, горе і депресія, можуть сприяти серцевому нападу, серцевим захворюванням і зупинці серця, – зазначає Лоу.

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За його словами, багато досліджень показали, що ризик серцевого нападу фактично збільшується протягом 24 годин після втрати коханої людини.

Також кардіолог пояснив, що крім хвилі сильних емоцій, пошкодження серця може розвинутися в результаті тривалого впливу гормонів стресу.

– Після сплеску стресу ваше тіло повинне прийти в норму. Але занадто тривалий вплив стресу може призвести до пошкодження, – каже фахівець.

Симптоми того, що стрес пошкоджує ваше серце

Експерти британського кардіологічного фонду (BHF) пояснюють, що симптоми стресової кардіоміопатії можуть бути схожі на симптоми серцевого нападу: раптовий і сильний біль у грудях, задишка.

За даними BHF, ви також можете відчувати прискорене серцебиття, погане самопочуття та нездужання.

Люди, у яких розвивається стресова кардіоміопатія, зазвичай лікуються від серцевого нападу, поки не стане зрозуміло, що це не серцевий напад.

Лікар може призначити діуретики для зменшення накопичення рідини, або ліки, що розріджують кров, якщо існує високий ризик розвитку аномального серцебиття.

Медики також можуть запропонувати ліки для зниження артеріального тиску, такі як бета-блокатори або інгібітори АПФ, які знімають з серця частину навантаження.

Джерело: Express