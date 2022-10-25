Новий аналіз даних Інституту серця Смідта в Сідарс-Синай засвідчив, що смертність від серцевих нападів значно зростає під час сплесків Covid-19, зокрема й штаму Омікрон.

Зазначається, що до Covid-19 серцеві напади залишалися основною причиною смертності в усьому світі, але їх число неухильно знижувалося. Однак нове дослідження засвідчило, під час пандемії рівень смертності від серцевих нападів різко зріс і збільшився для всіх вікових груп.

Крім того, дані свідчать про значне збільшення цього показника серед осіб віком 25-44 років, які зазвичай не вважаються схильними до високого ризику серцевого нападу.

Зараз дивляться

Використовуючи дані Національної системи статистики природного руху населення Центрів з контролю та профілактики захворювань, дослідники порівняли вікові показники смертності між допандемічним та пандемічним періодами.

На думку вчених, причинами сплеску серцево-судинних захворювань також можуть бути психологічні та соціальні проблеми, пов’язані з пандемією, зокрема втрата роботи та інші фінансові труднощі, які можуть викликати гострий або хронічний стрес, що веде до серцевих захворювань.

Крім того, є припущення, що вірус біологічно взаємодіє з серцево-судинною системою.