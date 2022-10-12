Тривалий Covid-19 руйнує життя десятків мільйонів людей і завдає шкоди системам охорони здоров’я та економіки, заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебреєсус.

Він закликав країни докласти негайних зусиль щодо подолання дуже серйозної кризи.

– Світ ніколи не був у кращому положенні, щоб покласти край пандемії Covid-19, але також цілком зрозуміло, що багато хто з тих, хто заразився вірусом, який вперше з’явився в Китаї наприкінці 2019 року, все ще зазнає страждань, – заявив Гебреєсус.

Covid-19 забрав життя майже 6,5 млн осіб і заразив понад 600 млн. За оцінками ВООЗ, від 10% до 20% тих, хто вижив, залишаються із середньостроковими та довгостроковими симптомами, такими як втома, задишка та когнітивна дисфункція. Жінки найчастіше страждають від цього стану.

Зараз дивляться

За словами глави ВООЗ, через відсутність доказів того, як найкраще його лікувати, тривалий Covid-19 перевертає життя людей з ніг на голову. Від пандемії постраждали системи охорони здоров’я та економіки, які ще не оговталися від хвиль інфекцій.

– Хоча пандемія різко змінилася через впровадження безлічі рятувальних засобів, і світло в кінці тунелю вже видно, наслідки Covid для всіх країн, де він затягнувся, дуже серйозні і вимагають негайних і послідовних дій, еквівалентних його масштабам, – сказав Гебреєсус у статті для Guardian.

Тепер країни мають серйозно активізувати як дослідження стану, так і доступ до медичної допомоги для постраждалих, якщо вони хочуть мінімізувати страждання свого населення і захистити свої системи охорони здоров’я та робочу силу.

Він наголосив, що на початку пандемії для перевантажених систем охорони здоров’я було важливо зосередити всі свої зусилля на порятунку життів. Однак для урядів вкрай важливо інвестувати в свою систему охорони здоров’я та працівників у довгостроковій перспективі і вже зараз скласти план боротьби з Covid-19, що затягнувся.

Цей план повинен містити: забезпечення негайного доступу до противірусних препаратів для пацієнтів з високим ризиком серйозного захворювання, інвестиції в дослідження та обмін новими інструментами та знаннями в міру їх виявлення для більш ефективної профілактики, виявлення та лікування пацієнтів.

Це також означає підтримку фізичного та психічного здоров’я пацієнтів, а також надання фінансової підтримки тим, хто не може працювати.