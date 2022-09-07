Згідно з даними, опублікованими у вівторок, понад 10,5 млн. дітей втратили одного або обох батьків під час пандемії коронавірусу. До пандемії у світі налічувалося близько 140 млн дітей-сиріт.

Найбільші втрати зазнали Південно-Східна Азія та Африка: там один із 50 дітей постраждав у порівнянні з одним із 150 дітей в Америці.

Серед країн із найвищим рівнем смертності батьків та опікунів – Болівія, Перу, Намібія, Єгипет, Болгарія, Південна Африка, Еквадор, Есватині, Ботсвана та Гайана.

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Цифри враховують випадки смерті, що сталися з січня 2020 року до травня 2022 року.

Провідний автор дослідження Сьюзен Хілліс назвала результати протверезними і закликала світових лідерів приділяти першочергову увагу дітям-сиротам, надаючи економічну, освітню та психологічну підтримку.

– Наслідки для дітей можуть бути руйнівними, включаючи приміщення у спеціальні установи, жорстоке поводження, травматичне горе, проблеми з психічним здоров’ям, підліткову вагітність, погані результати навчання, а також хронічні та інфекційні захворювання, – написала Хілліс.

10,5 млн дітей, які втратили одного або обох батьків, включають:

4,2 млн у Південно-Східній Азії,

2,5 млн. в Африці,

1,5 млн в Америці,

1,5 млн. у регіоні Східного Середземномор’я

500 тис. у Європі.

близько 250 тис. у США

Керолайн Тавернер, співзасновник Emma’s Place, яка надає консультації з питань горя на Статен-Айленді, всю пандемію працювала з дітьми та сім’ями, які втратили батька через Соvid-19. Вона сказала, що особи, відповідальні за розробку політики в галузі охорони здоров’я, повинні подумати про надання підтримки не лише на короткий термін, а й на довгострокову перспективу.

Адже дітям можуть знадобитися роки, щоб змиритися зі смертю, а дорослі, що їх оточують, можуть не усвідомлювати, що академічні, когнітивні чи поведінкові проблеми часто пов’язані з втратою батьків.

Лише невелика кількість країн, у тому числі США, взяла на себе національні зобов’язання щодо усунення наслідків сирітства, пов’язаних з коронавірусом.