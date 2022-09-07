Согласно данным, опубликованным во вторник, более 10,5 млн детей потеряли одного или обоих родителей во время пандемии коронавируса. До пандемии в мире насчитывалось около 140 млн детей-сирот.

Наибольшие потери понесли Юго-Восточная Азия и Африка: там один из 50 детей пострадал по сравнению с одним из 150 детей в Америке.

Среди стран с самым высоким уровнем смертности родителей и опекунов — Боливия, Перу, Намибия, Египет, Болгария, Южная Африка, Эквадор, Эсватини, Ботсвана и Гайана.

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Цифры учитывают случаи смерти, произошедшие с января 2020 года по май 2022 года.

Ведущий автор исследования Сьюзен Хиллис назвала результаты отрезвляющими и призвала мировых лидеров уделять первоочередное внимание детям-сиротам, оказывая экономическую, образовательную и психологическую поддержку.

— Последствия для детей могут быть разрушительными, включая помещение в специальные учреждения, жестокое обращение, травматическое горе, проблемы с психическим здоровьем, подростковую беременность, плохие результаты обучения, а также хронические и инфекционные заболевания, — написала Хиллис.

10,5 млн детей, потерявших одного или обоих родителей, включают:

4,2 млн в Юго-Восточной Азии,

2,5 млн в Африке,

1,5 млн в Америке,

1,5 млн в регионе Восточного Средиземноморья

500 тыс. в Европе.

около 250 тыс. в США

Кэролайн Тавернер, соучредитель Emma’s Place, которая предоставляет консультации по вопросам горя на Статен-Айленде, всю пандемию работала с детьми и семьями, которые потеряли родителя из-за Сovid-19. Она сказала, что лица, ответственные за разработку политики в области общественного здравоохранения, должны подумать об оказании поддержки не только на короткий срок, но и на долгосрочную перспективу.

Ведь детям могут потребоваться годы, чтобы смириться со смертью, а окружающие их взрослые могут не осознавать, что академические, когнитивные или поведенческие проблемы часто связаны с потерей родителей.

Лишь небольшое число стран, в том числе США, взяли на себя национальные обязательства по устранению последствий сиротства, связанных с коронавирусом.