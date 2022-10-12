Длительный Covid-19 разрушает жизнь десятков миллионов людей и наносит ущерб системам здравоохранения и экономике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он призвал страны предпринять немедленные усилия по преодолению очень серьезного кризиса.

— Мир никогда не был в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии Covid-19, но также совершенно ясно, что многие из тех, кто заразился вирусом, впервые появившимся в Китае в конце 2019 года, все еще испытывают страдания, — заявил Гебрейесус.

Covid-19 унес жизни почти 6,5 млн человек и заразил более 600 млн. По оценкам ВОЗ, от 10% до 20% выживших остаются со среднесрочными и долгосрочными симптомами, такими как усталость, одышка и когнитивная дисфункция. Женщины чаще страдают от этого состояния.

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По словам главы ВОЗ, из-за отсутствия доказательств того, как лучше всего его лечить, длительный Covid-19 переворачивает жизнь людей с ног на голову. От пандемии пострадали системы здравоохранения и экономики, которые все еще не оправились от волн инфекций.

— Хотя пандемия резко изменилась из-за внедрения множества спасательных средств, и свет в конце туннеля уже виден, последствия затянувшегося Covid для всех стран очень серьезны и требуют немедленных и последовательных действий, эквивалентных его масштабам, — сказал Гебрейесус в статье для Guardian.

Теперь страны должны серьезно активизировать как исследования состояния, так и доступ к медицинской помощи для пострадавших, если они хотят свести к минимуму страдания своего населения и защитить свои системы здравоохранения и рабочую силу.

Он подчеркнул, что в начале пандемии для перегруженных систем здравоохранения было важно сосредоточить все свои усилия по спасению жизней. Однако для правительств крайне важно инвестировать в свою систему здравоохранения и работников в долгосрочной перспективе и уже сейчас составить план борьбы с затянувшимся Covid-19.

Этот план должен включать: обеспечение немедленного доступа к противовирусным препаратам для пациентов с высоким риском серьезного заболевания, инвестиции в исследования и обмен новыми инструментами и знаниями по мере их выявления для более эффективной профилактики, выявления и лечения пациентов.

Это также означает поддержку физического и психического здоровья пациентов, а также оказание финансовой поддержки тем, кто не может работать.