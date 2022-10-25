Новый анализ данных Института сердца Смидта в Сидарс-Синай показал, что смертность от сердечных приступов значительно возрастает во время всплесков Covid-19, в том числе и штамма Омикрон.

Отмечается, что до Covid-19 сердечные приступы оставались основной причиной смертности во всем мире, но их число неуклонно снижалось. Однако новое исследование показало, во время пандемии уровень смертности от сердечных приступов резко вырос и увеличился для всех возрастных групп.

Кроме того, данные свидетельствуют о значительном увеличении этого показателя среди лиц в возрасте 25-44 лет, которые обычно не считаются подверженными высокому риску сердечного приступа.

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Используя данные Национальной системы статистики естественного движения населения Центров по контролю и профилактике заболеваний, исследователи сравнили возрастные показатели смертности между допандемическим и пандемическим периодами.

По мнению ученых, причинами всплеска сердечно-сосудистых заболеваний также могут быть психологические и социальные проблемы, связанные с пандемией, включая потерю работы и другие финансовые трудности, которые могут вызвать острый или хронический стресс, ведущий к сердечным заболеваниям.

Кроме того, есть предположение, что вирус биологически взаимодействует с сердечно-сосудистой системой.