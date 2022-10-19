Больных Covid-19 с кислородной недостаточностью стало меньше, однако возросло количество тех, кто страдает декомпенсацией хронических заболеваний.

Об этом в интервью УНН рассказала главный инфекционист Украины, заслуженный врач, профессор Ольга Голубовская.

По словам профессора, в Украине циркулирует Омикрон, инкубационный период которого сократился до 1-2 дней.

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— Больных очень много – в наших отделениях, наверное, такой же коллапс, как и был. Но сейчас пациентов с дыхательной недостаточностью стало гораздо меньше. Сейчас люди, к сожалению, часто имеют тромбоз. И молодые люди тоже, – объясняет Голубовская.

По словам медика, тромбозы обусловлены как сопутствующими заболеваниями, так и действием самого вируса. Именно поэтому его следует подавлять, применяя противовирусные препараты.

Дело в том, что Омикрон вначале дает высокую вирусную нагрузку, поэтому применение противовирусных препаратов помогает не просто вылечить от Covid-19, но и снизить дальнейшие риски возникновения осложнений.

Особенно это актуально для пациентов из групп риска, которые сегодня все чаще страдают от декомпенсации (недостаточность или срыв механизмов восстановления функциональных нарушений и структурных дефектов организма) сопутствующих болезней, которую вызывает коронавирус.

— Вторая особенность этой коронавирусной волны — тяжелая декомпенсация. Если диабет был компенсирован, он становится декомпенсированным, если сердечная недостаточность плюс-минус компенсируется – она декомпенсируется. Эти люди требуют ухода и долго находятся в стационаре, возникают длительные энцефалопатии, — рассказала инфекционист.

Вот почему важно знать о своих патологиях, корректировать их фармакологическими средствами. А вовремя примененное противовирусное лечение при нем минимизирует риск развития тяжелого заболевания.

Профессор настоятельно рекомендует следить за своим здоровьем и принимать прописанные врачом препараты.

— Надо, чтобы люди знали свою проблему и принимали прописанные врачом лекарства. У нас, пожалуй, 70% людей с инсулинорезистентностью не знают, что она есть. Если есть атеросклероз сосудов и человеку более 40-45 лет, значит, нужно принимать соответствующие препараты.

Сейчас мы имеем возбудителя, который научен природой бить по слабым местам в организме человека. И нужно минимизировать риски, считает Ольга Голубовская, назначая разные препараты.

Вот, например, статины очень быстро уменьшают воспаление сосудистой стенки. И сейчас больных с тромбозами, инсультами, инфарктами и диагностированным Covid-19 лечат в инфекционных отделениях.

Что касается симптомов самого коронавируса, то, по словам врача, среди частых жалоб – боль в горле и продолжительный кашель.