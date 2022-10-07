Группа японских исследователей из Университета Хоккайдо пришла к выводу, что коммерчески доступные жидкости для полоскания рта содержат ряд антибиотиков и противовирусных компонентов, которые действуют против микроорганизмов во рту.

В частности, речь идет о хлориде цетилпиридиния (CPC), который снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2 во рту за счет разрушения липидной мембраны, окружающей вирус.

Хотя, как утверждают ученые, существуют и другие химические вещества с аналогичным действием, CPC имеет то преимущество, что не имеет вкуса и запаха.

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Исследователи обнаружили, что в течение 10 минут после применения 30-50 мкг/мл CPC подавляли инфекционность и способность проникновения в клетки SARS-CoV-2. Интересно, что имеющиеся в продаже жидкости для полоскания рта, содержащие CPC, работают лучше, чем только CPC.

Что наиболее важно, низкие концентрации CPC в жидкости для полоскания рта подавляют инфекционность сразу четырех вариантов Covid-19 — исходный, Альфа-, Бета- и Гамма-варианты.