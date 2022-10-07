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Профілактика Covid-19: рідини для полоскання рота можуть пригнічувати коронавірус

7 Жовтня 2022, 09:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
полоскання рота
Джерело: Depositphotos

Група японських дослідників з Університету Хоккайдо дійшла висновку, що комерційно доступні рідини для полоскання рота містять низку антибіотиків і противірусних компонентів, які діють проти мікроорганізмів у роті.

Зокрема, мова йде про хлорид цетилпіридинію (CPC), який знижує вірусне навантаження SARS-CoV-2 в роті за рахунок руйнування ліпідної мембрани, що оточує вірус.

Хоча, як стверджують вчені, існують і інші хімічні речовини з аналогічною дією, CPC має ту перевагу, що не має смаку і запаху.

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Дослідники виявили, що протягом 10 хвилин після застосування 30-50 мкг/мл CPC пригнічували інфекційність і здатність проникнення в клітини SARS-CoV-2. Цікаво, що наявні в продажу рідини для полоскання рота, що містять CPC, працюють краще, ніж тільки CPC.

Що найбільш важливо, низькі концентрації CPC в рідині для полоскання рота пригнічують інфекційність відразу чотирьох варіантів Covid-19 – вихідний, Альфа -, Бета – та Гамма-варіанти.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження
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