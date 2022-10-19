Хворих на Covid-19 з кисневою недостатністю стало менше, однак зросла кількість тих, хто страждає від декомпенсації хронічних захворювань.

Про це в інтерв’ю УНН розповіла головна інфекціоністка України, заслужена лікарка, професорка Ольга Голубовська.

За словами професорки, в Україні циркулює Омікрон, інкубаційний період якого скоротився до 1-2 днів.

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– Хворих дуже багато – у наших відділеннях, напевно, такий самий уже колапс, як і був. Але зараз пацієнтів із дихальною недостатністю стало набагато менше. Зараз люди, на жаль, часто мають тромбози. І молоді люди також, – пояснює Голубовська.

За словами медика, тромбози обумовлені як супутніми захворюваннями, так і дією самого вірусу. Саме тому його треба придушувати, застосовуючи противірусні препарати.

Справа в тому, що Омікрон спочатку дає високе вірусне навантаження, тому застосування противірусних препаратів допомагає не просто вилікувати від ковіду, а й знизити подальші ризики виникнення ускладнень.

Особливо це актуально для пацієнтів з груп ризику, які на сьогодні все частіше страждають від декомпенсації (недостатність або зрив механізмів відновлення функціональних порушень і структурних дефектів організму) супутніх хвороб, яку викликає коронавірус.

– Друга особливість цієї коронавірусної хвилі – декомпенсуються всі захворювання, що є у людей. Якщо діабет був компенсований, то він стає декомпенсованим, якщо серцева недостатність плюс-мінус компенсується – вона декомпенсується. Ці люди потребують догляду і довго перебувають у стаціонарі, виникають тривалі енцефалопатії, – розказала інфекціоністка.

Ось чому важливо знати про свої патології, коригувати їх фармакологічними засобами. А вчасно застосоване противірусне лікування при цьому мінімізує ризик розвитку важкого захворювання.

Професорка наполегливо радить стежити за своїм здоров’ям та приймати прописані лікарем препарати.

– Треба, щоб люди знали свою проблему та приймали прописані лікарем ліки. У нас, мабуть, 70% людей з інсулінорезистентністю не знають, що вони її мають. Якщо є атеросклероз судин, і людині більше ніж 40-45 років, значить, потрібно приймати відповідні препарати.

Наразі є збудник, який навчений природою бити по слабких місцях в організмі людини. І треба мінімізувати ризики, вважає Ольга Голубовська, призначаючи різні препарати.

От, наприклад, статини дуже швидко зменшують запалення судинної стінки. І зараз цих хворих із тромбозами, інсультами, інфарктами і діагностованим Covid-19 лікують в інфекційних відділеннях.

Щодо симптомів самого коронавірусу, то, за словами лікаря, серед частих скарг – біль у горлі та тривалий кашель.