Чтобы отстроить медучреждения до того состояния, в котором они были до войны, Украине нужно не менее $1 млрд. Чтобы построить заведения современного уровня — не менее €14 млрд. Об этом заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко рассказал во время выступления на World for Ukraine summit.

— За время войны россияне уже разрушили 144 объекта медицинских учреждений и еще более 1000 повредили. Больше всего потерь зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях, — отметил заместитель министра.

По словам Алексея Яременко, медицинская система в Украине готовится к работе в условиях возможного полного блэкаута. Сегодня в украинских больницах работает более 3 000 генераторов и более 1 000 станций Starlink.

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Однако чтобы обеспечить бесперебойное функционирование больниц и помочь медицинской системе выстоять этой сложной зимой, Украине необходима финансовая и материальная помощь от международных партнеров, отметил чиновник.

По его словам, в настоящее время медучреждения дополнительно нуждаются еще в нескольких тысячах генераторов и запасе топлива к ним, станциях спутникового интернета Starlink и ряде критически важного медицинского оборудования.

Фото: Луганская ОВА