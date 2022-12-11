Щоб відбудувати медустанови до того стану, в якому вони були до війни, Україні потрібно не менше $1 млрд. Щоб побудувати заклади сучасного рівня – не менше €14 млрд.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко розповів під час виступу на World for Ukraine summit.

– За час війни росіяни вже зруйнували 144 об’єкти медичних закладів та ще понад 1 000 пошкодили. Найбільше втрат зафіксовано в Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях, – зазначив заступник міністра.

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За словами Олексія Яременка, медична система в Україні готується до роботи в умовах можливого повного блекауту. Сьогодні в українських лікарнях працює понад 3 000 генераторів і понад 1 000 станцій Starlink.

Однак щоб забезпечити безперебійне функціонування лікарень і допомогти медичній системі вистояти цієї складної зими, Україні необхідна фінансова та матеріальна допомога від міжнародних партнерів.

Наразі медустанови додатково потребують ще декількох тисяч генераторів і запасу палива до них, станцій супутникового інтернету Starlink і низки критично важливого медичного обладнання.

Фото: Луганська ОВА