В Ренийской больнице в результате отключения электроэнергии уже “сгорели” два аппарата ЭКГ. Это связано со “скачками” напряжения.

Аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии сопровождаются непредсказуемыми “скачками” напряжения, часто более 250 вольт! Это может привести к поломке электробытовых приборов. Уже пострадало имущество Ренийской городской больницы:

— Вышел из строя электрокардиограф BTL-08 английского производства, которым мы пользовались пять лет, — рассказывает врач Алла Журавлева. — Поломался также электрокардиограф 2007 года выпуска, он старый, но действующий. Сейчас такой же, мы интересовались, стоит около 100 тысяч гривен.

По словам врача, у нее остался только один действующий электрокардиограф. Но, к счастью, аналогичные приборы есть в приемном покое, хирургии и реанимации портовой больницы, а также Службе семейной медицины.

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Некоторые жители Ренийского общества также пострадали от нестабильного напряжения в сетях. Мастера, предоставляющие услуги по ремонту электробытовых приборов, говорят, что вызовов стало вдвое-втрое больше.

ДТЭК Одесские электросети напомнили, как пользоваться электроприборами, чтобы минимизировать риски.

Специалисты отметили, что отключения бывают двух типов:

аварийные, которые невозможно спрогнозировать,

стабилизационные – для балансировки работы энергосистемы.

ДТЭК Одесские электросети дают своим абонентам четыре рекомендации:

Если у вас пропало электричество из-за стабилизационного отключения по графику, отключите от сети все энергоемкие приборы: стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление, электроплиты. А также выключите свет в помещениях, где в это время не находятся люди;

После того, как у вас появилось электричество, одновременно не включайте все энергоемкие приборы (обогреватели, бойлеры, электроплиты, электрочайники и т.п.). Если у вас дома несколько энергоемких приборов, ограничитесь включением в сеть одного прибора, а другой включите в другой период времени, обязательно отключив предыдущий;

Энергоемкие приборы, имеющие таймеры включения, запрограммируйте на работу ночью с 00:00 до 06:00 утра.

Потребителям, которые используют электродвигатели и насосную станцию, рекомендуем их отключать от сети (электродвигатели дают чрезвычайно высокую нагрузку на электросети во время своего пуска). Включайте его в сеть через 20-30 минут после появления электроэнергии.

Источник: Бессарабия inform