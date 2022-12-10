У Ренійській лікарні в результаті відключення електроенергії вже “згоріли” два апарата ЕКГ. Це пов’язано зі “стрибками” напруги.

Аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії супроводжуються непередбачуваними «стрибками» напруги, часто понад 250 вольт! Це може спричинити поломку електропобутових приладів. Вже постраждало майно Ренійської міської лікарні:

— Вийшов із ладу електрокардіограф BTL-08 англійського виробництва, яким ми користувалися п’ять років, — розповідає лікарка Алла Журавльова. — Поламався також електрокардіограф 2007 року випуску, він старий, але діючий. Зараз такий самий, ми цікавилися, коштує близько 100 тисяч гривень.

За словами лікаря, у неї залишився у розпорядженні лише один діючий електрокардіограф. Але, на щастя, аналогічні прилади є у приймальному покої, хірургії та реанімації портової лікарні, а також Службі сімейної медицини.

Зараз дивляться

Деякі мешканці Ренійської громади також постраждали від нестабільного напруження у мережах. Майстри, які надають послуги з ремонту електропобутових приладів, кажуть, що викликів стало вдвічі-втричі більше.

Ми зв’язалися з прес-службою ДТЕК Одеські електромережі з проханням пояснити, як користуватися електроприладами, щоб мінімізувати ризики.

Фахівці відзначили, що відключення бувають двох типів:

аварійні, які неможливо спрогнозувати,

стабілізаційні – для балансування роботи енергосистеми.

ДТЕК Одеські електромережі дають своїм абонентам чотири рекомендації:

Якщо у вас зникла електрика через стабілізаційне відключення за графіком, відключіть від мережі всі енергоємні прилади: пральні машини, чайники, бойлери, електронагрівачі, електроопалення, електроплити. А також вимкніть світло у приміщеннях, де в цей час не знаходяться люди;

Після того, як у вас з’явилася електрика, одночасно не включайте всі енергоємні прилади (обігрівачі, бойлери, електроплити, електрочайники тощо). Якщо у вас вдома кілька енергоємних приладів, обмежтеся включенням до мережі одного приладу, а інший увімкніть в інший період часу, обов’язково відключивши попередній;

Енергоємні прилади, що мають таймери включення, запрограмуйте на роботу вночі з 00:00 до 06:00 ранку;

Споживачам, які мають у використанні електродвигуни та насосну станцію, рекомендуємо їх відключати від мережі (електродвигуни дають надзвичайно високе навантаження на електромережі під час свого пуску). Включайте їх у мережу через 20-30 хвилин після появи електроенергії.

Джерело: Бессарабія inform