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Для безперебійної роботи: українські лікарні з початку війни отримали 173 генератори

16 Серпня 2022, 12:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

В українські лікарні надійшла партія генераторів від Міжнародної організації Crown Agents Limited. Загалом в рамках цієї поставки в медичні установи доставлено 173 генератори.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що такі генератори автоматично спрацьовують при аварійному відключенні електрики і поставляють напругу в мережу. Це дозволить забезпечити безперебійну роботу лікарні в критичний момент.

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– Фактично кожен з генераторів – це гарантія безперебійної роботи кисневих станцій, операційних та реанімації, які критично важливі для порятунку пацієнтів, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

За його словами, всі генератори вже розвезені в лікарні у фронтових і прифронтових областях України. Також партія апаратів розподілена між лікарнями заходу країни.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гуманітарка Лікарні Медики
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