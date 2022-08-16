В українські лікарні надійшла партія генераторів від Міжнародної організації Crown Agents Limited. Загалом в рамках цієї поставки в медичні установи доставлено 173 генератори.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Повідомляється, що такі генератори автоматично спрацьовують при аварійному відключенні електрики і поставляють напругу в мережу. Це дозволить забезпечити безперебійну роботу лікарні в критичний момент.

Зараз дивляться

– Фактично кожен з генераторів – це гарантія безперебійної роботи кисневих станцій, операційних та реанімації, які критично важливі для порятунку пацієнтів, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

За його словами, всі генератори вже розвезені в лікарні у фронтових і прифронтових областях України. Також партія апаратів розподілена між лікарнями заходу країни.