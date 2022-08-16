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Для бесперебойной работы: украинские больницы с начала войны получили 173 генератора

16 августа 2022, 12:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В украинские больницы поступила партия генераторов от международной организации Crown Agents Limited. Всего в рамках этой поставки в медицинские учреждения доставлено 173 генератора.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что такие генераторы автоматически срабатывают при аварийном отключении электричества и поставляют напряжение в сеть. Это позволит обеспечить бесперебойную работу больницы в критический момент.

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— Фактически каждый из генераторов – это гарантия бесперебойной работы кислородных станций, операционных и реанимации, которые критически важны для спасения пациентов, — отметил замминистра здравоохранения Богдан Боруховский.

По его словам, все генераторы уже развезены в больницы во фронтовых и прифронтовых областях Украины. Также партия аппаратов распределена между больницами запада страны.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні гуманітарка Лікарні Медики
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