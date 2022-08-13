Благодаря сотрудничеству Минздрава Украины с Комиссией ЕС проведена очередная медицинская эвакуация. На тот раз речь идет об 11 наших соотечественниках, которых отправили на специализированное лечение в клиники Дании.

— Отправка на лечение за границу пострадавших украинцев осуществляется практически ежедневно. Эвакуируют взрослых и детей с комбинированными ранениями, ожогами, минно-взрывными травмами и другими тяжелыми заболеваниями, от которых лечить в Украине сложно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе этой группы — пациенты с минно-взрывными травмами. Среди них и пациентка из Авдеевки, которая в результате вражеских обстрелов потеряла конечность. Она нуждается в протезировании и последующей реабилитации.

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Сообщается, что, учитывая потребность в посторонней помощи, пациентов сопровождают родственники или близкие.

Напомним, что наши международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины обеспечивают транспортировку пациентов от больницы на прифронтовой территории через львовский медицинский хаб на аэродром в Польше.

Затем эстафету подхватывают воздушные госпитали или специальный авиатранспорт.

Фото: Минздрав