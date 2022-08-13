Завдяки співпраці МОЗ України з Комісією ЄС проведена чергова медична евакуація. На цей раз мова йде про 11 наших співвітчизників, яких відправили на спеціалізоване лікування в клініки Данії.

– Відправка на лікування за кордон постраждалих українців здійснюється практично щодня. Евакуюють дорослих і дітей з комбінованими пораненнями, опіками, мінно-вибуховими травмами та іншими важкими захворюваннями, від яких лікувати в Україні складно, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у складі цієї групи – пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Серед них і пацієнтка з Авдіївки, яка в результаті ворожих обстрілів втратила кінцівку. Вона потребує протезування й подальшої реабілітації.

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Повідомляється, що, враховуючи потребу в сторонній допомозі, пацієнтів супроводжують родичі або близькі.

Нагадаємо, що наші міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні на прифронтовій території через львівський медичний хаб на аеродром у Польщі.

Потім естафету підхоплюють повітряні госпіталі або спеціальний авіатранспорт.

Фото: МОЗ