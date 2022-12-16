Фахівці Міністерства охорони здоров’я України роз’яснили, хто може розраховувати на безоплатне проведення комп’ютерної томографії.

– Консультації лікарів, діагностика, інструментальні дослідження, медичний супровід, проведення операцій тощо у медзакладах, які мають договір з НСЗУ, є безкоштовними для пацієнтів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за проведення комп’ютерної томографії (КТ) також платить держава.

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За словами фахівців МОЗ, зробити КТ безоплатно можна в медзакладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу і мають відповідне обладнання та можливості для проведення обстеження.

Дізнатися адресу та контакти найближчої лікарні, в якій можна безкоштовно зробити КТ, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (поки що, з міркувань безпеки, ці дані на офіційному сайті НСЗУ закриті).

У МОЗ звернули увагу, що проведення обстеження є безкоштовним для пацієнта, якщо він має показання до КТ та направлення від лікаря.

– Вимагання плати за проведення КТ є порушенням прав пацієнта, – акцентують у МОЗ.

І пояснюють, що в такому разі можна подати скаргу головному лікарю, до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні або до власника медзакладу – відповідного органу місцевої влади (зазвичай у назві лікарні вказано, хто є її власником).

Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу або до НСЗУ через контакт-центр (16-77) , або на електронну адресу info@nszu.gov.ua, або листом на адресу: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19.