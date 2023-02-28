Правительство приняло постановление, позволяющее запустить следующий этап медицинской реформы.

Она предполагает обновление подходов к определению госпитальных округов и внедрение современных подходов к формированию сети медучреждений.

Реализация указанной реформы позволит рационально распределять закупки и поставки дорогостоящего оборудования между больницами в соответствии с их ролью в состоятельной сети госпитального округа.

Сейчас смотрят

Согласно постановлению правительства, областные военные администрации в течение двух месяцев должны представить на утверждение в Минздраве собственное видение плана госпитального округа и формирование состоятельной сети с учетом развития учреждений первичной медицинской помощи и пунктов базирования экстренной медицинской помощи.

Вместе с действующей сетью медучреждений каждая область должна представить план развития госпитального округа, который будет пересматриваться раз в три года.

Реформа начнется на территории 18 областей и в Киеве. В реформе сейчас задействованы те территории, где не ведутся активные боевые действия.