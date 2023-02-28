Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Медицинская реформа продолжается: правительство запускает следующий этап

28 февраля 2023, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Источник: Depositphotos

Правительство приняло постановление, позволяющее запустить следующий этап медицинской реформы.

Она предполагает обновление подходов к определению госпитальных округов и внедрение современных подходов к формированию сети медучреждений.

Реализация указанной реформы позволит рационально распределять закупки и поставки дорогостоящего оборудования между больницами в соответствии с их ролью в состоятельной сети госпитального округа.

Сейчас смотрят

Согласно постановлению правительства, областные военные администрации в течение двух месяцев должны представить на утверждение в Минздраве собственное видение плана госпитального округа и формирование состоятельной сети с учетом развития учреждений первичной медицинской помощи и пунктов базирования экстренной медицинской помощи.

Вместе с действующей сетью медучреждений каждая область должна представить план развития госпитального округа, который будет пересматриваться раз в три года.

Читайте также:
Медицинская реформа продолжается: правительство запускает следующий этапМедреформа в Украине: какая стоматология будет бесплатной

Реформа начнется на территории 18 областей и в Киеве. В реформе сейчас задействованы те территории, где не ведутся активные боевые действия.

Источник
Минздрав
Теги
Медицина Медицина в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь