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Медична реформа продовжується: уряд запускає наступний етап

28 Лютого 2023, 19:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
больница
Джерело: Depositphotos

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити наступний етап медичної реформи.

Вона передбачає оновлення підходів до визначення госпітальних округів та впровадження сучасних підходів до формування мережі медзакладів.

Реалізація зазначеної реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу.

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Відповідно до постанови уряду, обласні військові адміністрації впродовж двох місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.

Разом зі спроможною мережею медзакладів кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який буде переглядатися раз на три роки.

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Реформа розпочнеться на території 18 областей та у місті Київ. У реформі на даний момент задіяні ті території, де не ведуться активні бойові дії.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина Медицина в Україні
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