В одной из китайских больниц были уволены несколько представителей медицинского персонала. Причина – они отказали беременной женщине в помощи из-за того, что у нее был просроченный отрицательный ПЦР-тест. В результате младенец умер.

В ночь на 1 января 2022 года роженице не разрешили попасть в больницу Сиань Гаосинь, потому что отрицательный результат ее ПЦР-теста был просрочен на четыре часа. Пока она ждала снаружи, у нее началось сильное кровотечение. В конце концов она была госпитализирована, но ребенка спасти не удалось.

В заявлении, опубликованном государственными СМИ, больница, в которой находилась женщина, заявила, что сделала все, что должно быть сделано.

В настоящее время совместное расследование проводится специальной комиссией органов здравоохранения и Федерацией женщин.

Больнице уже приказано извиниться перед обществом. Власти заявили, что соблюдение эпидемических требований не является основанием для отказа в лечении пациентам с острыми и критическими состояниями.

В среду, 5 января, официальные лица также заявили, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сиане сокращается, при этом большинство новых случаев обнаружено в карантине или закрытых зонах.

По данным государственных СМИ, в карантинные центры помещено более 42 тыс. человек.