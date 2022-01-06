В одній з китайських лікарень звільнили кількох представників медичного персоналу. Причина – вони відмовили вагітній жінці в допомозі через те, що у неї був прострочений негативний ПЛР-тест. В результаті немовля померло.

У ніч на 1 січня 2022 року породіллі не дозволили потрапити до лікарні Сіань Гаосінь, тому що негативний результат її ПЛР-тесту був прострочений на чотири години. Доки вона чекала зовні, у неї почалася сильна кровотеча. Зрештою її госпіталізували, але дитину врятувати не вдалося.

У заяві, опублікованій державними ЗМІ, лікарня, в якій перебувала жінка, заявила, що зробила все, що мало бути зроблено.

Наразі спільне розслідування проводить спеціальна комісія органів охорони здоров’я та Федерацією жінок.

Лікарні вже наказано вибачитися перед суспільством. Влада заявила, що дотримання епідемічних вимог не є підставою для відмови в лікуванні пацієнтам з гострими і критичними станами.

У середу, 5 січня, офіційні особи також заявили, що рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію в Сіані скорочується, водночас більшість нових випадків виявлено в карантині або закритих зонах.

За даними державних ЗМІ, в карантинні центри поміщено понад 42 тис. осіб.