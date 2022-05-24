О том, как врачи, которые спасаясь от войны оказались на Прикарпатье, стали волонтерами, чтобы помогать обустраиваться людям, оставшимся в результате российской агрессии без крыши над головой, рассказали журналисты Фактов ICTV в Объеденном эфире украинских телеканалов.

На Прикарпатье врач-волонтер из Киевской области Оксана Мироненко оперирует раненых воинов и ищет жилье для эвакуированных инвалидов. О таких людей часто забывают. Вывозят экстренно, когда больницы или социальные учреждения разрушены до основания.

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Раненых часто доставляют без документов. В мирных больницах им оказывают помощь, но выписывать — просто некуда. Такими людьми и занимаются волонтеры.

— У меня был опыт лечения военной травмы и не было возможности, по семейным обстоятельствам, работать на передовой, — рассказывает волонтер, врач ортопед-травматолог Оксана Мироненко.

Сама она родом из Луганска. В 2014 году бежала от российской оккупации на Киевщину. Сейчас, когда началась полномасштабная война, вместе с семьей переехала на Прикарпатье.

Оксана — волонтер в частной клинике. Здесь бесплатно лечат военных и гражданских пациентов. За три месяца оказали помощь более четырем сотням людей.

По словам руководителя Первого добровольческого хирургического госпиталя Станислава Онищука, это в основном переломы, последствия минно-взрывных травм и все, что связано с травмами.

В клинике работают медики-волонтеры из разных городов. Медикаменты, оборудование и инструменты предоставляют благотворительные организации.

Впрочем, у Оксаны есть еще одна миссия – она ищет жилье. Для таких как Олег Свелогузов из Рубежного. Его вместе с мамой из искореженного взрывом дома спасатели выносили через окно. Оба тяжело травмированы.

В больнице в Северодонецке оказали первую помощь. А потом лечебное заведение обстреляли. Мужчину вместе с мамой перевезли на Прикарпатье.

Как рассказал сам Олег, у них не осталось даже паспортов. Он не знает, какие деньги и когда будут выплачены за нанесенный рашистами ущерб.

— Если люди, которые имеют хотя бы пенсии, могут снимать хотя бы дешевенькое жилье, то у нас совсем ничего нет, — признается мужчина.

Лисецкая районная больница первая в Ивано-Франковской области приняла эвакуированных с Востока. Более 130 пациентов. Большинство – инвалиды без каких-либо документов. Поэтому в больницу приглашают миграционную службу и работников ЦПАУ, чтобы они на месте помогли с получением льгот.

— Этих людей просто забыли. Когда они пришли в себя, их уже забирали из разбомбленных хосписов, из подвалов с обмороженными ногами и руками, — рассказывает и.о. директора Лисецкой районной больницы Зенон Макота.

Этих людей селят в школы и садики. Но места не хватает. К тому же часть нуждается в дополнительном уходе. Для них волонтеры ищут жилье. Обычно это старые дома. Волонтеры осматривают каждый, вычищают, убирают и селят.

Волонтеры Иванна и Оксана Безкидевич, Екатерина Багненко видят в этом свою маленькую миссию: чтобы люди поняли, что они – не одни. А еще девушки признаются, что волонтерство – это еще и помощь самим себе.

В этом деле их также объединила Оксана Мироненко. На войне она потеряла маму — ее убили оккупанты в Буче. Раненого папу спасли волонтеры. Оксана верит, что может спасти и она.

— Считаю, что врач должен спасать людей, и каким образом я это делаю – не важно. Главное, что я это делаю. И там, где я нужна, там и буду, — уверена она.

За неделю волонтеры поселили три десятка человек. Обращаются в общины, привлекают спонсоров для помощи мебелью и бытовой техникой. И возвращают людям шанс получить хотя бы какую-то крышу над головой.