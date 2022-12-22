В деоккупированных районах Херсонской и Николаевской областей сегодня работают бригады Международной гуманитарной организации Врачи без границ. Медики рассказали, с чем они столкнулись на освобожденных территориях, какую помощь оказывают местному населению.

…В Ивановке, что на Херсонщине, Врачи без границ начали работать в июне. По их словам, прифронтовое село произвело тягостное впечатление: по опустевшим дворам шастали голодные собаки, улицы пустые и разбитые. В местной амбулатории продырявлена крыша: медицинские карточки, лекарства, перчатки теперь лежат посреди стекла и грязи.

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По словам медиков, из-за пережитого стресса и отсутствия медпомощи у людей ухудшилось здоровье. Большинство — люди пожилого возраста. Практически у всех — хронические заболевания, такие как гипертензия, сахарный диабет или недостаточность щитовой железы.

…Город Высокополье на Херсонщине вернулся под контроль Украины в начале сентября, но доступ к медицинской помощи здесь до сих пор ограничен. В местной больнице нет ни одного уцелевшего окна. Ранее здесь оказывали помощь людям из 14 близлежащих сел.

...Снигиревку, городок на Николаевщине, который месяцами был на линии фронта, Украина отвоевала в ноябре. Вдоль улиц, усеянных осколками, стоят разбомбленные дома.

В холодной и темной больнице осталось несколько медсестер и врачей, которые оказывали местным помощь по поводу осколочных ранений, переломов, резаных ран.

Расходные материале постепенно закончились. Одноразовые инструменты приходится замачивать в специальных растворах, чтобы повторно их использовать.

Как рассказал медицинский директор больницы Владимир Тодосенко, который оставался в городе до 15 августа, он несколько раз передавал россиянам списки необходимых лекарств.

— Но из списка на 86 пунктов они привезли всего 16. Это бинт, марля, клеенка, канюля, шприц. Из медикаментов — обезболивающее, диклофенак, анальгин… Я спрашиваю их: а как я должен лечить, например, артериальную гипертензию или сахарный диабет, — вспоминает медик.

Сейчас в этой больнице работает команда Врачей без границ: проводит консультации, в том числе и психологические, выдает людям лекарства.

Врачи рассказывают, что в Снигиревке не было электричества с марта. Больница имеет генератор, но топлива часто не хватает. Поэтому его включают только утром или во время операций.

Помимо топлива, больницы Херсонщины и Николаевщины нуждаются в оборудовании, хирургических инструментах и лекарствах. Но главное, как говорят местные, это чтобы вернулись врачи.

Фото: Врачи без границ