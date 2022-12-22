У деокупованих районах Херсонської та Миколаївської областей сьогодні працюють бригади Міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів. Медики розповіли, з чим вони зіткнулися на звільнених територіях, яку допомогу надають місцевому населенню.

… В Іванівці, що на Херсонщині, Лікарі без кордонів почали працювати в червні. За їхніми словами, прифронтове село справило тяжке враження: по спорожнілих дворах шастали голодні собаки, вулиці порожні і розбиті. У місцевій амбулаторії продірявлений дах: медичні картки, ліки, рукавички тепер лежать просто посеред скла і бруду.

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За словами медиків, через пережитий стрес і відсутність медичної допомоги у людей погіршилося здоров’я. Більшість – люди похилого віку. Практично у всіх – хронічні захворювання, такі як гіпертензія, цукровий діабет або недостатність щитової залози.

…Місто Високопілля на Херсонщині повернулося під контроль України на початку вересня, але доступ до медичної допомоги тут досі обмежений. У місцевій лікарні немає жодного вцілілого вікна. Раніше тут надавали допомогу людям з 14 довколишніх сіл.

…Снігурівку, містечко на Миколаєві, яке місяцями було на лінії фронту, Україна відвоювала в листопаді. Уздовж вулиць, усіяних осколками, стоять розбомблені будинки.

У холодній і темній лікарні залишилося кілька медсестер і лікарів, які надавали місцевим допомогу з приводу осколкових поранень, переломів, різаних ран.

Витратні матеріалі поступово закінчилися. Одноразові інструменти доводиться замочувати в спеціальних розчинах, щоб повторно їх використовувати.

Як розповів медичний директор лікарні Володимир Тодосенко, який залишався в місті до 15 серпня, він кілька разів передавав росіянам списки необхідних ліків.

– Але зі списку на 86 пунктів вони привезли лише 16. Це бинт, марля, клейонка, канюля, шприц. З медикаментів – знеболююче, диклофенак, анальгін… Я питаю їх: а як я повинен лікувати, наприклад, артеріальну гіпертензію або цукровий діабет, – згадує медик.

Зараз в цій лікарні працює команда Лікарів без кордонів: проводить консультації, в тому числі і психологічні, видає людям ліки.

Лікарі розповідають, що в Снігурівці не було електрики з березня. Лікарня має генератор, але палива часто не вистачає. Тому його включають тільки вранці або під час операцій.

Крім палива, лікарні Херсонщини та Миколаєва потребують обладнання, хірургічних інструментів і ліків. Але головне, як кажуть місцеві, це щоб повернулися лікарі.

Фото: Лікарі без кордонів