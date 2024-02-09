ТЦК Одесской области мобилизовал мужчину, который имел инвалидность — болел эпилепсией. В результате неправомерных действий мобилизованный умер в воинской части в первый день службы. Об этом сообщает омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

— В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации, — заявил Дмитрий Лубинец.

Дело смерти мобилизованного с инвалидностью

После запроса омбудсмена в прокуратуру в сфере обороны там начали контроль и проведение мероприятий надзора.

Действия прокуратуры направлены на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица.

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Причастных лиц обвиняют в непроведении надлежащего медицинского осмотра военнообязанного и непредоставлении своевременных и необходимых мер медпомощи.

Также Дмитрий Лубинец обратился к военному командованию, чтобы предупредить подобные правонарушения в будущем. Он требовал усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизации, воинского учета граждан и прохождения ими ВВК в ТЦК и СП.

— В настоящее время ход досудебных расследований находится на моем постоянном контроле, — уверяет омбудсмен.

Источник: Дмитрий Лубинец