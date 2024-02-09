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Мобілізували чоловіка з інвалідністю — і він помер: на Одещині проводять досудове розслідування

9 Лютого 2024, 16:14
Ольга Боднарчук редактор
суд
Джерело: Pixabay

ТЦК Одеської області мобілізував чоловіка, який мав інвалідність – хворів на епілепсію. В результаті неправомірних дій мобілізований помер у військовій частині під час першого дня служби. Про це повідомляє омбудсмен України Дмитро Лубінець.

– В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації, – заявив Дмитро Лубінець.

Справа смерті мобілізованого з інвалідністю

Після запиту омбудсмена до прокуратури у сфері оборони там розпочали контроль та проведення заходів нагляду.

Дії прокуратури спрямовані на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи.

Зараз дивляться

Причетних осіб звинувачують у непроведенні належного медичного огляду військовозобов’язаного та ненаданні своєчасних та необхідних заходів меддопомоги.

Також Дмитро Лубінець звернувся до військового командування, щоб попередити подібні правопорушення у майбутньому. Він вимагав посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізації, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП.

– Нині перебіг досудових розслідувань перебуває на моєму постійному контролі, – запевняє омбудсмен.

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Джерело: Дмитро Лубінець 

Теги
інвалідність Мобілізація Одещина ТЦК
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