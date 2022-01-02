По состоянию на сегодняшний день о введении нового локдауна в Украине речь не идет. Однако в будущем все будет зависеть от развития ситуации с Covid-19 – а именно от распространения нового штамма Омикрон.

Об этом рассказал в одном из интервью заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

– Сейчас речь о локдауне не идет. И мы не проговаривали сценарий применения каких-то мер, которые жестче, чем красный уровень эпидемической опасности. Но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все. Потому что мы понимаем, что Омикрон может приводить к непредсказуемым последствиям, – подчеркнул Кузин.

Он добавил, что сейчас трудно четко спрогнозировать, какое количество больных будет фиксироваться или какой будет нагрузка на медицинскую систему. Однако сейчас локдаун пока не ожидается и не планируется.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что на территории Украины больше не планируют вводить тотальный локдаун. По его словам, это стало возможным благодаря вакцинации граждан от коронавируса.