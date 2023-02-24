Сотрудники Харьковской областной детской клинической больницы №1 на своей странице в Facebook рассказали, как они пережили первый день полномасштабного вторжения.

— В пять утра 24 февраля наши сотрудники, которые жили недалеко от государственной границы Украины звонили, что уже не могут выйти на работу. Мимо их домов продвигалась вражеская военная техника, шли солдаты, слышалась стрельба, — пишут медики.

Именно тогда они впервые услышали страшные слова — оккупация, война…

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Уже в 7 утра в приемное отделение больницы обратились за медицинской помощью двое украинских военных.

Через несколько часов в тяжелом состоянии поступил раненый 15-летний Александр из одного из первых обстрелянных населенных пунктов. У ребенка было диагностировано осколочное проникающее ранение грудной клетки с повреждением обеих долей легких.

Бригада детских хирургов, анестезиологов, операционных сестер оперативно провели сложнейшую операцию. Из на легких ребенка был удален обломок смертоносного металла.

А между тем больница готовилась к массовой госпитализации. Были приняты максимально возможные меры. Нанесенные красные кресты на крышах здания больницы. Подвальные помещения приспосабливались под укрытие, лечение больных, питание.

Было принято решение разрешить пребывание в больнице родным, детям, домашним животным медицинских работников.

Были сделаны запасы воды, пищи, топлива для генераторов. Введен новый режим работы вахтовым методом.

— Мы тогда даже не представляли, что завтра, 25 февраля, больница будет обстреляна. Будут разбиты окна в главном корпусе, поликлинике, переходах между корпусами. Будет ранен работник кислородной станции, — пишут медики.

По их словам, вся территория больницы на второй день войны будет словно нафарширована многочисленными следами от вражеских попаданий. Лечебное учреждение будет полностью обесточено, пропадет связь. Двери и окна будут забиты подручными средствами.

— Нам привозили еду, воду, гигиенические средства, медикаменты и прочее неравнодушные люди, друзья нашей больницы. Мы делились, чем могли с другими заведениям, — вспоминают медики.

И констатируют: весь медицинский персонал больницы решительно, смело и профессионально выполнял и продолжает выполнять свои обязанности!

Но самое главное — это жизнь людей: маленьких пациентов, их родителей, всего персонала больницы. Поэтому после глубокого анализа ситуации, было принято решение об эвакуации в первых числах марта детей и родителей в более безопасные места.

…За год войны специалисты Харьковской областной детской клинической больницы №1 спасли 90 раненых детей, что составляет около 10% от всех раненых детей в Украине.

Источник: Харьковская ОДКБ №1