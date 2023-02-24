За год полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины погибли 106 медицинских работников, из них 33 — на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Сегодня, 24 февраля, мы отмечаем год Несокрушимости. Год от того дня, когда вся страна проснулась от взрывов ракет, однако переборола страх, сплотилась, дала отпор врагу и продолжает защищаться бесстрашно и яростно, — говорится в сообщении.

Страна устояла, устояла и медицинская система. Однако за словосочетанием “медицинская система” стоит не только и не столько огромный государственный механизм, здания больниц, аптек, родильных домов, не только современное оборудование.

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Медицинская система — это прежде всего люди. Медицинские работники, которые утром 24 февраля вышли на свои рабочие места и продолжили вакцинировать, лечить, спасать и ставить на ноги своих пациентов. И продолжают это делать до сих пор, даже в условиях отключений энергоснабжения и обстрелов, все 365 дней.

— За этот год 106 наших коллег, медицинских работников, погибли, из них 33 – на рабочем месте. Страшные цифры для страны в сердце Европы в 21 веке. Однако такова наша ужасная реальность, — констатируют в ведомстве.

И склоняются перед всеми, кто отдал свою жизнь в этой войне, кто добросовестно выполняет неоценимую работу по спасению других.

Фото: Минздрав