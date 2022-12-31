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Все больницы с генераторами, а пациенты могут получить экстренную помощь – Минздрав

31 декабря 2022, 12:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
хіміотерапія, крапельниця, лікарня
Источник: Depositphotos

Все учреждения здравоохранения Украины обеспечены альтернативными источниками питания на случай отключений электроэнергии, сообщила руководительница директората медицинских услуг Минздрава Александра Машкевич.

Все должны быть готовы к непредсказуемым ситуациям, потому что враг бьет по объектам критической инфраструктуры, так же и по медицинским учреждениям.

– Все наши больницы, учреждения здравоохранения обеспечены альтернативным источником питания, – отметила Машкевич.

Таким образом, подчеркнула она, если пациент нуждается в экстренной медицинской помощи и госпитализации, она не будет ограничена и будет предоставлена в стационаре.

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Кроме того, она посоветовала украинцам узнать альтернативный номер телефона своего семейного врача и иметь в запасе необходимые лекарства, особенно если пациент принимает их постоянно.

Источник
Минздрав
Теги
Медицина в Україні
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