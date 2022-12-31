Все учреждения здравоохранения Украины обеспечены альтернативными источниками питания на случай отключений электроэнергии, сообщила руководительница директората медицинских услуг Минздрава Александра Машкевич.

Все должны быть готовы к непредсказуемым ситуациям, потому что враг бьет по объектам критической инфраструктуры, так же и по медицинским учреждениям.

– Все наши больницы, учреждения здравоохранения обеспечены альтернативным источником питания, – отметила Машкевич.

Таким образом, подчеркнула она, если пациент нуждается в экстренной медицинской помощи и госпитализации, она не будет ограничена и будет предоставлена в стационаре.

Сейчас смотрят

Кроме того, она посоветовала украинцам узнать альтернативный номер телефона своего семейного врача и иметь в запасе необходимые лекарства, особенно если пациент принимает их постоянно.