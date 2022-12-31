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Всі лікарні з генераторами, а пацієнти можуть отримати екстрену допомогу – МОЗ

31 Грудня 2022, 12:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
хіміотерапія, крапельниця, лікарня
Джерело: Depositphotos

Усі заклади охорони здоров’я України забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок відключень електроенергії, повідомила керівниця директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич.

Всі мають бути готовими до непередбачуваних ситуацій, бо ворог б’є по об’єктах критичної інфраструктури, так само і по медичних закладах.

– Усі наші лікарні, заклади охорони здоров’я забезпечені альтернативним джерелом живлення, – зазначила Машкевич.

Тож, наголосила вона, якщо пацієнт потребуватиме екстреної медичної допомоги і госпіталізації, вона не буде обмежена і буде надана у стаціонарі.

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Крім того, вона порадила українцям дізнатися альтернативний номер телефону свого сімейного лікаря та мати в запасі необхідні ліки, особливо якщо пацієнт приймає їх постійно.

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина в Україні
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