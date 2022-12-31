Усі заклади охорони здоров’я України забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок відключень електроенергії, повідомила керівниця директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич.

Всі мають бути готовими до непередбачуваних ситуацій, бо ворог б’є по об’єктах критичної інфраструктури, так само і по медичних закладах.

– Усі наші лікарні, заклади охорони здоров’я забезпечені альтернативним джерелом живлення, – зазначила Машкевич.

Тож, наголосила вона, якщо пацієнт потребуватиме екстреної медичної допомоги і госпіталізації, вона не буде обмежена і буде надана у стаціонарі.