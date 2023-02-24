За рік повномасштабного вторгнення РФ на територію України загинули 106 медичних працівників, з них 33 — на робочому місці. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Сьогодні, 24 лютого, ми відзначаємо рік Незламності. Рік від того дня, коли вся країна прокинулася від вибухів ракет, проте переборола страх, згуртувалася, дала відсіч ворогові і продовжує захищатися безстрашно і люто, – йдеться в повідомленні.

Країна встояла, встояла і медична система. Однак за словосполученням “медична система” стоїть не тільки і не стільки величезний державний механізм, будівлі лікарень, аптек, пологових будинків, не тільки сучасне обладнання.

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Медична система – це перш за все люди. Медичні працівники, які вранці 24 лютого вийшли на свої робочі місця і продовжили вакцинувати, лікувати, рятувати і ставити на ноги своїх пацієнтів. І продовжують це робити досі, навіть в умовах відключень енергопостачання та обстрілів, всі 365 днів.

– За цей рік 106 наших колег, медичних працівників, загинули, з них 33 – на робочому місці. Страшні цифри для країни в серці Європи в 21 столітті. Однак така наша жахлива реальність, – констатують у відомстві.

І схиляються перед усіма, хто віддав своє життя в цій війні, хто сумлінно виконує неоціненну роботу з порятунку інших.

Фото: МОЗ