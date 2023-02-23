Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Кожного дня Росія руйнує в Україні до трьох медзакладів

23 Лютого 2023, 19:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарні

За рік війни росіяни зруйнували вщент 174 медзаклади та ще 1 106 — суттєво пошкодили.

Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

– Сьогодні, за рік після початку повномасштабної стадії  війни, ми фіксуємо більше ніж 1,2 тис. пошкоджених об’єктів. Якщо поділити цю цифру на кількість днів війни, то виходить, що Росія щодня завдає ударів як мінімум по трьох медичних закладах, — зазначив Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що сума збитків через руйнування та пошкодження українських лікарень вже перетнула позначку у 1,5 млрд доларів.

Зараз дивляться

Читайте також:
лікарня в ХерсоніЛіжко, залите кров’ю: МОЗ опублікувало моторошні знімки зруйнованої лікарні в Херсоні

Однак за рік повномасштабної війни Україні вже вдалося відбудувати частину медичних закладів.

Загалом за останні 12 місяців повністю відбудовано 186 об’єктів медзакладів, ще 297 — перебувають на етапі відбудови. Найбільше відбудованих медзакладів нині на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Лікарні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь