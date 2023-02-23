За рік війни росіяни зруйнували вщент 174 медзаклади та ще 1 106 — суттєво пошкодили.

Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

– Сьогодні, за рік після початку повномасштабної стадії війни, ми фіксуємо більше ніж 1,2 тис. пошкоджених об’єктів. Якщо поділити цю цифру на кількість днів війни, то виходить, що Росія щодня завдає ударів як мінімум по трьох медичних закладах, — зазначив Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що сума збитків через руйнування та пошкодження українських лікарень вже перетнула позначку у 1,5 млрд доларів.

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Однак за рік повномасштабної війни Україні вже вдалося відбудувати частину медичних закладів.

Загалом за останні 12 місяців повністю відбудовано 186 об’єктів медзакладів, ще 297 — перебувають на етапі відбудови. Найбільше відбудованих медзакладів нині на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.

Фото: МОЗ