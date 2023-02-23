За год войны россияне разрушили 174 объекта медучреждений и еще 1 106 — существенно повредили.

Больше всего медицинская инфраструктура пострадала в Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

— Сегодня, через год после начала полномасштабной стадии войны, мы фиксируем более 1,2 тыс. поврежденных объектов. Если поделить эту цифру на количество дней войны, то получается, что Россия ежедневно наносит удары как минимум по трем медицинским учреждениям, — отметил Виктор Ляшко.

Он также отметил, что сумма ущерба из-за разрушения и повреждения украинских больниц уже пересекла отметку в $1,5 млрд.

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Однако за год полномасштабной войны Украине уже удалось отстроить часть медицинских учреждений.

Всего за последние 12 месяцев полностью отстроено 186 объектов медучреждений и еще 297 находятся на этапе восстановления. Больше всего отстроенных медучреждений сейчас — на территории Киевской, Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областей.

Фото: Минздрав