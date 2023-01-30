Министерство здравоохранения Украины на своей официальной странице в Facebook опубликовало жуткие кадры разрушенной в результате террористической атаки РФ вчера, 29 января, больницы в Херсоне.

Кровать, залитая кровью: Минздрав опубликовал жуткие снимки разрушенной больницы в Херсоне / 3 images

— Так сейчас выглядит областная клиническая больница города Херсон. В течение дня ее обстреляли дважды. — говорится в сообщении.

Отмечается, что медсестра, получившая ранения в результате обстрела, сейчас прооперирована. Ее состояние оценивается как среднетяжелое. Также пострадала работница буфета больницы.

Сейчас смотрят — Вы. Нас. Не сломаете, — резюмировали это сообщение в Минздраве.

Источник Минздрав

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