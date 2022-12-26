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В результате обстрела больницы в Белополье погиб ребенок — Резников

26 декабря 2022, 14:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня

Российские оккупанты продолжают атаки на украинские больницы, несмотря на международное право. В результате обстрела больницы в Белополье Сумской области погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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— В Белополье (Сумская область) россияне обстреляли гражданскую больницу, погиб ребенок, — пишет Резников.

По его словам, это произошло, несмотря на то, что 4-я Женевская конвенция, 1-й дополнительный протокол и обычное право при любых обстоятельствах защищают больницы от нападения.

Тем не менее РФ продолжает атаковать украинские медучреждения и совершает военные преступления, констатирует министр обороны.

Источник: Алексей Резников

Фото: Минздрав

Теги
Війна в Україні Лікарні Алексей Резников Смерть
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