Российские оккупанты продолжают атаки на украинские больницы, несмотря на международное право. В результате обстрела больницы в Белополье Сумской области погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

In Bilopilla (Sumy region) rus fired at civilian hospital,killing a child.While the 4th Geneva Convention,1st Additional Protocol&customary law in all circumstances protects hospitals from the attack,russia continues to target ???????? hospitals&commits war crimes

