Российские оккупанты продолжают атаки на украинские больницы, несмотря на международное право. В результате обстрела больницы в Белополье Сумской области погиб ребенок. Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
In Bilopilla (Sumy region) rus fired at civilian hospital,killing a child.While the 4th Geneva Convention,1st Additional Protocol&customary law in all circumstances protects hospitals from the attack,russia continues to target ???????? hospitals&commits war crimes
6/13#tribunal4russia
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 26, 2022
— В Белополье (Сумская область) россияне обстреляли гражданскую больницу, погиб ребенок, — пишет Резников.
По его словам, это произошло, несмотря на то, что 4-я Женевская конвенция, 1-й дополнительный протокол и обычное право при любых обстоятельствах защищают больницы от нападения.
Тем не менее РФ продолжает атаковать украинские медучреждения и совершает военные преступления, констатирует министр обороны.
Источник: Алексей Резников
Фото: Минздрав