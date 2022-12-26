Російські окупанти продовжують атаки на українські лікарні, незважаючи на міжнародне право. В результаті обстрілу лікарні в Білопіллі Сумської області загинула дитина. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– У Білопіллі (Сумська область) росіяни обстріляли цивільну лікарню, загинула дитина, – пише Резніков.

In Bilopilla (Sumy region) rus fired at civilian hospital,killing a child.While the 4th Geneva Convention,1st Additional Protocol&customary law in all circumstances protects hospitals from the attack,russia continues to target ???????? hospitals&commits war crimes

6/13#tribunal4russia — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 26, 2022 Зараз дивляться

За його словами, це сталося, незважаючи на те, що 4 Женевська конвенція, 1 додатковий протокол і звичаєве право за будь-яких обставин захищають лікарні від нападу.

Проте РФ продовжує атакувати українські медустанови і скоює військові злочини, констатує міністр оборони.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: МОЗ