Російські окупанти продовжують атаки на українські лікарні, незважаючи на міжнародне право. В результаті обстрілу лікарні в Білопіллі Сумської області загинула дитина. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

In Bilopilla (Sumy region) rus fired at civilian hospital,killing a child.While the 4th Geneva Convention,1st Additional Protocol&customary law in all circumstances protects hospitals from the attack,russia continues to target ???????? hospitals&commits war crimes

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 26, 2022