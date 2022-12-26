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В результаті обстрілу лікарні в Білопіллі загинула дитина — Резніков

26 Грудня 2022, 14:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня

Російські окупанти продовжують атаки на українські лікарні, незважаючи на міжнародне право. В результаті обстрілу лікарні в Білопіллі Сумської області загинула дитина. Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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– У Білопіллі (Сумська область) росіяни обстріляли цивільну лікарню, загинула дитина, – пише Резніков.

За його словами, це сталося, незважаючи на те, що 4 Женевська конвенція, 1 додатковий протокол і звичаєве право за будь-яких обставин захищають лікарні від нападу.

Проте РФ продовжує атакувати українські медустанови і скоює військові злочини, констатує міністр оборони.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: МОЗ

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Війна в Україні Лікарні Олексій Резніков Смерть
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