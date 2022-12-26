В Горловке оккупанты заставляют украинских медиков сдавать кровь для российских раненых из-за недостатка доноров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

— В городе Горловка Донецкой области, из-за недостатка донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии с составленным графиком, — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает нести большие потери.

— Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага, — сообщает Генштаб.

Как сообщалось ранее, на оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики заставляют работников коммунальных заведений сдавать кровь для армии РФ.

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Кроме того, российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военнослужащих.