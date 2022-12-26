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У Горлівці окупанти змушують українських медиків здавати кров для російських поранених

26 Грудня 2022, 10:40
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
донорство
Джерело: Depositphotos

У Горлівці окупанти змушують українських медиків здавати кров для російських поранених через нестачу донорів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

– У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних закладів зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіка, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник продовжує зазнавати великих втрат.

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– Так, у місті Старобільськ Луганської області, в обладнаний окупантами військовий госпіталь, за останній час доставлено близько 50 тяжкопоранених військовослужбовців ворога, – повідомляє Генштаб.

Як повідомлялося раніше, на окупованих територіях Донецької області російські загарбники змушують працівників комунальних закладів здавати кров для армії РФ.

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Крім того, російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військовослужбовців.

Джерело
Генштаб ЗСУ
Теги
Війна в Україні Горлівка донор крові Медики Російська агресія
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