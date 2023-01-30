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Ліжко, залите кров’ю: МОЗ опублікувало моторошні знімки зруйнованої лікарні в Херсоні

30 Січня 2023, 08:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня в Херсоні

Міністерство охорони здоров’я України на своїй офіційній сторінці в Facebook опублікувало моторошні фото зруйнованої в результаті терористичної атаки РФ вчора, 29 січня, лікарні в Херсоні.

херсон
херсон
Ліжко, залите кров’ю: МОЗ опублікувало моторошні знімки зруйнованої лікарні в Херсоні / 3 зображення

Так зараз виглядає обласна клінічна лікарня міста Херсон. Протягом дня її обстріляли двічі. – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що медсестра, яка отримала поранення в результаті обстрілу, зараз прооперована. Її стан оцінюється як середньотяжкий. Також постраждала працівниця буфету лікарні.

Зараз дивляться

– Ви. Ми. Не зламаєте, – резюмували це повідомлення в МОЗ.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні Ракетні удари Росії Херсон
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