Міністерство охорони здоров’я України на своїй офіційній сторінці в Facebook опублікувало моторошні фото зруйнованої в результаті терористичної атаки РФ вчора, 29 січня, лікарні в Херсоні.

Ліжко, залите кров’ю: МОЗ опублікувало моторошні знімки зруйнованої лікарні в Херсоні / 3 зображення

– Так зараз виглядає обласна клінічна лікарня міста Херсон. Протягом дня її обстріляли двічі. – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медсестра, яка отримала поранення в результаті обстрілу, зараз прооперована. Її стан оцінюється як середньотяжкий. Також постраждала працівниця буфету лікарні.

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