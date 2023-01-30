Міністерство охорони здоров’я України на своїй офіційній сторінці в Facebook опублікувало моторошні фото зруйнованої в результаті терористичної атаки РФ вчора, 29 січня, лікарні в Херсоні.
– Так зараз виглядає обласна клінічна лікарня міста Херсон. Протягом дня її обстріляли двічі. – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що медсестра, яка отримала поранення в результаті обстрілу, зараз прооперована. Її стан оцінюється як середньотяжкий. Також постраждала працівниця буфету лікарні.
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– Ви. Ми. Не зламаєте, – резюмували це повідомлення в МОЗ.