Під час обстрілу Херсону в дитячу кімнату однієї з квартир влучила ракета. Уламками засипало п’ятирічну Алісу та її маму Юлію.

Дівчинка отримала чисельні поранення обличчя та кінцівок, а у мами перелом ребер і лопатки. Батько зміг витягнути своїх дівчат з-під завалів і передати швидкій.

Декілька днів Алісу рятували в Херсоні, потім перевезли до НДСЛ Охматдит у столиці.

Зараз дивляться

Дитина потрапила у лікарню в тяжкому стані. Встановлено велику політравму: проникне поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого вона втратила зір на одному оці, поранення вуха, множинні ураження всього тіла.

Перший день дівчинки в Охматдиті співпав із її днем народження — Алісі виповнилось шість років.

Мама дівчинки лікувалась у Херсоні, допоки в обласну лікарню знову не прилетів російський снаряд. Він розірвався просто біля корпусу. Юлія вдруге пережила жах і вирішила евакуюватися у Київ, де продовжила лікування разом з донькою в Охматдиті.

Лікарі столичного Охматдиту зберегли дівчинці око як орган, але, на жаль зір повернути не вдалося. Аліса не бачить на ліве око, але протезування вона зараз не потребує.

В Охматдиті дівчинці зробили сім операцій. За здоров’я дитини боролися багато спеціалістів: мікрохірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи, щелепно-лицьові хірурги, анестезіологи, психологи, неврологи, педіатри, нейрохірурги, реабілітологи, діагности, спеціалісти відділення Emergency.

Лікування ще триває, та стан дівчинки вже стабільний, а для повного відновлення потрібен час.

Зараз з Алісою працює психолог лікарні, до неї навідуються лікарняні клоуни, вихователі. Попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною. У перший день, коли дівчинка змогла вийти з лікарні та піти у своє нове тимчасове житло в Києві, її батьки відсвяткували її день народження, що вони не змогли зробити через трагедію.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит