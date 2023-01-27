При обстреле Херсона в детскую комнату одной из квартир попала ракета. Обломками засыпало пятилетнюю Алису и ее маму Юлию.

Девочка получила многочисленные ранения лица и конечностей, а у мамы перелом ребер и лопатки. Отец смог вытащить своих девочек из-под завалов и передать скорой.

Несколько дней Алису спасали в Херсоне, затем перевезли в НДСЛ Охматдет в столице.

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Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии. Установлена большая политравма: проникающее ранение левого глаза и орбиты, в результате которого она потеряла зрение на одном глазу, ранение уха, множественные поражения всего тела.

Первый день пребывания девочки в Охматдете совпал с ее днем рождения — Алисе исполнилось шесть лет.

Мама девочки лечилась в Херсоне, пока в областную больницу снова не прилетел российский снаряд. Он разорвался прямо у корпуса. Юлия во второй раз пережила ужас и решила эвакуироваться в Киев, где продолжила лечение вместе с дочерью в Охматдете.

Врачи столичного Охматдета сохранили девочке глаз как орган, но, к сожалению, зрение вернуть не удалось. Алиса не видит левым глазом, но в протезировании она сейчас не нуждается.

В Охматдете девочке сделали семь операций. За здоровье ребенка боролись многие специалисты: микрохирурги, ортопеды, офтальмологи, отоларингологи, челюстно-лицевые хирурги, анестезиологи, психологи, неврологи, педиатры, нейрохирурги, реабилитологи, диагносты, специалисты отделения Emergency.

Лечение еще продолжается, но состояние девочки уже стабильное, а для полного восстановления нужно время.

Сейчас с Алисой работает психолог больницы, к ней наведываются больничные клоуны, воспитатели. Несмотря на все ужасы, Алиса осталась открытым и жизнерадостным ребенком. В первый день, когда девочка смогла выйти из больницы и уйти в свое новое временное жилье в Киеве, ее родители отпраздновали день рождения, чего они не смогли вовермя сделать из-за трагедии.

Источник: НДСЛ Охматдет

Фото: НДСЛ Охматдет