Зайдя на территорию Запорожской АЭС, оккупанты сразу начали ядерный террор. Они угрожают устроить ядерную аварию в случае, если Украина не согласится с условиями, которые они могут выставить.

Если из-за действий неприятеля произойдет авария, то радиация распространится на окружающую среду и снова пострадают гражданские и военные.

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— Неотложный вопрос для нас — это йодная профилактика, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. – Если произойдет чрезвычайная ситуация, то в первые восемь часов нужно принять препараты йода. Государство закупило их в достаточном количестве и Евросоюз добавил как гуманитарную помощь, так что скупать их в аптеках не нужно. Они уже переданы в пункты выдачи, отмеченные в планах реагирования на ядерную опасность.

По словам министра, препараты йода уже выданы жителям 30-километровой зоны вокруг ЗАЭС, которая подконтрольна Украине.

— Если кто-то не получил медикаменты, то обратитесь к семейному врачу, — посоветовал министр.

Другие граждане получат препараты в случае опасности, если они будут находиться по пути движения радиоактивного облака.

Главное, сказал министр, не паниковать.