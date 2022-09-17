Зайшовши на територію Запорізької АЕС, окупанти одразу розпочали ядерний терор. Вони погрожують влаштувати ядерну аварію в разі, якщо Україна не погодиться на умови, які вони можуть виставити.

Якщо через дії ворога станеться аварія, то радіація розповсюдиться на навколишнє середовище і знову постраждають цивільні та військові.

Зараз дивляться

– Нагальне питання для нас – це йодна профілактика, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Якщо станеться надзвичайна ситуація, то в перші вісім годин потрібно прийняти препарати йоду. Держава закупила їх у достатній кількості і Євросоюз додав як гуманітарну допомогу, отже закупатися в аптеках не потрібно. Вони вже передані в пункти видачі, відзначені в планах реагування на ядерну небезпеку.

За словами міністра препарати йоду вже видані мешканцям 30-кілометрової зони навколо ЗАЕС, що підконтрольна Україні.

– Якщо хтось не отримав медикаменти, то зверніться до сімейного лікаря, – порадив міністр.

Інші громадяни отримають препарати у разі виникнення небезпеки, якщо вони перебуватимуть по шляху руху радіоактивної хмари.

Головне, сказав міністр, не панікувати.