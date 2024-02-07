В Институте сердца вернули к жизни молодую женщину, пересадив ей почку от посмертного донора.

Трансплантация органов — это о жизни

История Оксаны непростая, ведь ее диагноз был осложнен поликистозной болезнью, которая требовала дополнительного лечения и оперативного вмешательства, однако команда отделения по трансплантации органов брюшной полости справилась со сложной задачей.

— Я могу пить воду! — самый первый ответ Оксаны на вопрос, как она себя чувствует после трансплантации почки.

Такая простая и банальная привычка для многих из нас, для пациентов на гемодиализе — мечта, которую сложно воплотить.

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Благодаря врачам, донорам и их семьям, сегодня есть возможность возвращать таких пациентов к полноценной жизни.

На официальной странице Института сердца в соцсетях Оксана оставила запись.

“Благодарю врачей за профессионализм и человечность. Особая благодарность семье посмертного донора. Ваше согласие подарить жизнь другим спасло меня”.

Источник и фото: Інститут серця