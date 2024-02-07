В Институте сердца вернули к жизни молодую женщину, пересадив ей почку от посмертного донора.
Трансплантация органов — это о жизни
История Оксаны непростая, ведь ее диагноз был осложнен поликистозной болезнью, которая требовала дополнительного лечения и оперативного вмешательства, однако команда отделения по трансплантации органов брюшной полости справилась со сложной задачей.
— Я могу пить воду! — самый первый ответ Оксаны на вопрос, как она себя чувствует после трансплантации почки.
Такая простая и банальная привычка для многих из нас, для пациентов на гемодиализе — мечта, которую сложно воплотить.
Благодаря врачам, донорам и их семьям, сегодня есть возможность возвращать таких пациентов к полноценной жизни.
На официальной странице Института сердца в соцсетях Оксана оставила запись.
“Благодарю врачей за профессионализм и человечность. Особая благодарность семье посмертного донора. Ваше согласие подарить жизнь другим спасло меня”.
Источник и фото: Інститут серця