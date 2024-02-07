В Інституті серця повернули до життя молоду жінку, пересадивши їй нирку від посмертного донора.

Трансплантація органів – це про життя

Історія Оксани непроста, адже її діагноз ще був ускладнений полікістозною хворобою, яка потребувала додаткового лікування та оперативного втручання, проте команда відділення з трансплантації органів черевної порожнини впоралася із складним завданням.

– Я можу пити воду! – найперша відповідь Оксани на питання, як вона себе почуває після трансплантації нирки.

Така проста та банальна звичка для багатьох з нас, для пацієнтів на гемодіалізі – мрія, яку складно втілити.

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Дякуючи лікарям, донорам та їхнім родинам, сьогодні є можливість повертати таких пацієнтів до повноцінного життя.

На офіційній сторінці Інституту серця у соцмережах Оксана залишила запис.

“Подяка лікарям за професіоналізм та людяність. Особлива вдячність родині посмертного донора. Ваша згода подарувати життя іншим врятувала мене”.

Джерело і фото: Інститут серця