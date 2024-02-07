Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Новини здоров’я

Нарешті я можу напитися води! В Інституті серця пацієнтці успішно пересадили нирку

7 Лютого 2024, 16:37
Валентина Андрейко журналістка
лікар і пацієнтка

В Інституті серця повернули до життя молоду жінку, пересадивши їй нирку від посмертного донора.

Трансплантація органів – це про життя

Історія Оксани непроста, адже її діагноз ще був ускладнений полікістозною хворобою, яка потребувала додаткового лікування та оперативного втручання, проте команда відділення з трансплантації органів черевної порожнини впоралася із складним завданням.

– Я можу пити воду! – найперша відповідь Оксани на питання, як вона себе почуває після трансплантації нирки.

Така проста та банальна звичка для багатьох з нас,  для пацієнтів на гемодіалізі – мрія, яку складно втілити.

Зараз дивляться

Дякуючи лікарям, донорам та їхнім родинам, сьогодні є можливість повертати таких пацієнтів до повноцінного життя.

На офіційній сторінці Інституту серця у соцмережах Оксана залишила запис.

“Подяка лікарям за професіоналізм та людяність. Особлива вдячність родині посмертного донора. Ваша згода подарувати життя іншим врятувала мене”.

Читайте також:
Нарешті я можу напитися води! В Інституті серця пацієнтці успішно пересадили ниркуУспішна трансплантація від посмертного донора: в Києві пересадили нирки двом хлопчикам

Джерело і фото: Інститут серця

Теги
Інститут серця порятунок трансплантація органів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь