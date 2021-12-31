Каждый год несколько тысяч женщин в США вынашивают нежеланного ребенка и затем предлагают его на усыновление. Этот выбор одобряют многие противники абортов.

Тем не менее, несмотря на огромный спрос на детей со стороны американцев, стремящихся к усыновлению, возможно, в 40 раз больше женщин выбирают аборт.

Правительство США отслеживает, сколько детей усыновлено из приемных семей и из других стран, но официальных исчерпывающих данных о частных усыновлениях младенцев нет.

По данным Национального совета по усыновлению, в 2014 году по всей стране было совершено около 18 тыс. частных усыновлений. По данным Института Гутмахера, известного источника статистических данных об абортах, в том же году в США было произведено почти 100 тыс. абортов.

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Существует огромный разрыв между количеством младенцев в США, доступных для усыновления, и сотнями тысяч американцев — одиноких взрослых и семейных пар — которые хотят усыновить ребенка.

Некоторые женщины, сделавшие аборт в связи с незапланированной беременностью, говорят, что это решение было трудным, но они благодарны за то, что у них был выбор.

Среди них — член палаты представителей США Барбара Ли, демократ из Калифорнии, которая говорит, что в Мексике она сделала аборт после подростковой беременности.

— Борьба за право на аборт — это право каждого человека принимать решения относительно своего личного здоровья, — сказала она.

Многие защитники прав на аборт настороженно относятся к некоторым аспектам частного усыновления, считая его частью повестки дня активистов, выступающих против абортов.

Они утверждают, что роль центров кризисной беременности заключается в том, чтобы обмануть людей, заставить их отказаться от правильного для себя решения, чтобы они выбрали беременность, а затем отдали ребенка на усыновление.

Однако бывший главный советник сети центров по беременности и родам Жанна Максон категорически ​​отрицает наличие системного принуждения. По ее словам, большинство женщин, которые посещают центры, а затем вынашивают ребенка, предпочитают сами воспитывать его.

А каково ваше мнение по поводу усыновления как альтернативы абортов?